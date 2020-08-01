Інтер став срібним призером Серії А, впевнено перегравши Аталанту – команда Маліновського взяла бронзу

В центральному поєдинку 38-го туру італійського чемпіонату Аталанта зазнала поразки в рідних стінах від Інтера, але повторила найкращий результат у Серії А, посівши третю позицію.

Аталанта перед останнім туром випереджала Лаціо за додатковими показниками й відставала від Інтера наодне очко, а "нерадзуррі" посідали другу сходинку. Таким чином, зустріч бергамасків і міланців приймала характер битви за друге місце. Попри важливість поєдинку, герой попереднього матчу – Руслан Маліновський – залишився у запасі.

Господарі розпочали жахливо, пропустивши контратаку Інтера з прострілом Лаутаро на Лукаку та його пропуском м'яча на Бареллу вже на 20-й секунді. Джімшіті вибив м'яч на кутовий, але з нього одразу ж прилетів гол – Голліні помилився на виході, зіткнувшись з Госенсом, а Д'Амброзіо замкнув у порожні ворота. 0:1. Ба більше: вже на 5-й хвилині Голліні довелося змінити через проблеми з коліном. У ворота встав Спортьєлло.

Взагалі, перша третина першого тайму виявилась кривавою. Поки лікарі Аталанти надавали допомогу своєму голкіперу, медики Інтера піклувалися про розбитий ніс Брозовіча. На 11-й же хвилині Сапата при спробі замикання прострілу влетів шипами у Хандановіча – на щастя, обійшлося без травм. Обходилося і без моментів, за виключенням контроверсійного падіння Барелли у штрафному "Богині" на 14-й хвилині, однак міланці явно краще працювали з м'ячем на чужій половині поля. Зрештою, на 20-й хвилині це вилилось у шикарний гол Янґа: Ешлі змістився з лівого флангу і з-за меж карного майданчика ефектно закрутив м'яч точно у дальній кут – 0:2!

По суті, це був останній небезпечний момент у першому таймі. В другій його половині команди почергово володіли ініціативою та обмінювались заблокованими пострілами або невдалими вриваннями у карний майданчик, однак до реальної гостроти справа не доходила. У Аталанти було кілька перспективних штрафних, але Гомес їх нещадно запоров. Зрештою, на перерву футболісти пішли за рахунку 0:2 на користь Інтера.

Перша половина другого тайму виявилась відверто нудною. Команди почергово та стерильно володіли м'ячем, обмежившись всього двома незаблокованими ударами з дистанції – Барелла стріляв над воротами, а Гомес спрямував сферу в руки Хандановіча. Було також кілька непоганих за розвитком атак із заблокованими ударами, але загалом гра була дуже тягучою. Джан П'єро Гасперіні не витримав, на 61-й хвилині замість Кастаня, Пашаліча та Фройлера кинувши у бій Хатебура, Муріеля та Маліновського. Моментального ефекту це не принесло, а Інтер на 65-й ще й огризнувся дальнім пострілом Гальярдіні – вийшло неточно. Маліновський відповів ударом зі схожою дистанції, влучивши у Годіна. Так минула 70-та хвилина зустрічі.

В наступні десять хвилин на полі взагалі нічого гідного уваги не відбувалося, хоча Антоніо Конте випустив на поле Алексіса Санчеса, Бірагі та Шкріняра. Цікавіше стало на 80-х, коли команди реално почали загострювати: так, на 81-й Санчес вийшов віч-на-віч і забив гол з офсайду (його скасували), на 82-й Госенс з лівого кута воротарського пробив повз дальню стійку, а на 85-й Лукаку завершив класний прохід ударом з-за меж штрафного – над поперечкою! Маліновський на 87-й відповів заблокованим ударом та пасом під заблокований удар Сапати, а Янг на 89-й пробив з правого краю карного майданчика – точно в руки Спортьєлло!

За хвилину Сапата класно розвернувся й метрів з 18-ти з носка вистрілив над воротами. Вже у компенсований час Маліновський двічі стріляв із середньої дистанції у правий кут, однак в обох випадках точності українцю забракло. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Інтера.

Таким чином, Інтер набрав 82 очки й завершив сезон 2019/20 на другому місці в Серії А. Аталанта, маючи 78 залікових балів у активі, залишилась третьою завдяки кращій статистиці особистих зустрічей з Лаціо.