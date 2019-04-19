Головні новини футболу 18 квітня: визначились півфіналісти Ліги Європи, Зінченко готовий до повернення на поле

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 18 квітня.

Ліга Європи

В матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Арсенал переміг Наполі та вийшов у півфінал. Єдиний гол у першому таймі провів Ляказетт красивим ударом зі штрафного. Челсі здолав Славію, а Айнтрахт здійснив камбек у матчі з Бенфікою після поразки в першій грі. Валенсія спокійно пройшла Вільяреал, обігравши "жовту субмарину" і в другому матчі.

За підсумками цієї стадії стали відомі півфінальні пари Ліги Європи 2018/19. Фінал турніру пройде в Баку 29 травня.

Ліга чемпіонів

Темою дня став неймовірний матч Манчестер Сіті – Тоттенхем, а саме рішення головного арбітра Джюнейта Чакира. Скандал розгорівся навколо вирішального гола Фернандо Льоренте – ймовірно, іспанець підіграв собі рукою. До слова, у тому поєдинку було встановлено декілька рекордів ЛЧ.

УЄФА назвав команду тижня в Лізі чемпіонів, а також оголосив дати та час проведення матчів 1/2 фіналу.

"Футбол 24" підсумував стадію 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Інші головні події

Роналду може покинути Ювентус – португалець розчарований результатами команди та розглядає можливість відходу вже у наступному році.

У ЗМІ з'явилась інформація, що наставник Зорі Юрій Вернидуб хотів подати у відставку після поразки від Інгульця у півфіналі Кубка України. Втім, сам тренер згодом подібні чутки спростував.

Наставник Шальке пояснив, чому Євген Коноплянка не виходить на поле. А от Олександр Зінченко повернувся у загальну групу Манчестер Сіті та готовий знову вийти на поле після травми.