Манчестер Сіті – Тоттенхем: VAR сконфузився – скандал навколо вирішального гола Льоренте

Тоттенхем переграв Манчестер Сіті у двоматчевому протистоянні в рамках чвертьфіналу ЛЧ, але не все так однозначно.

Тоттенхем поступився Ман Сіті (3:4) у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ, але за сумою двох матчів пройшов до півфіналу турніру.

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Ключовий епізод протистояння трапився на 76-й хвилині, коли Фернандо Льоренте забивав третій м'яч "шпор", який в підсумку і подарував лондонцям путівку в півфінал.

Після подачі кутового іспанський нападник примудрився стегном відправити м'яч у ворота Едерсона. Одразу виникла підозра, що гравець перед цим підіграв собі рукою, що і вирішив перевірити за допомогою VAR головний суддя матчу Джюнейт Чакир. Турецький арбітр довго переглядав повтор, на якому в динаміці здавалось, що гол "чистий".

Однак, вже після зарахування взяття воріт, режисери почали демонструвати повтори з інших камер, де чітко видно, що перед зіткненням зі стегном нападника – м'яч потрапив у руку Льоренте. Звичайно, вже було запізно скасовувати рішення рефері, але саме можлива помилка VAR – коштувала підопічним Гвардіоли півфіналу Ліги чемпіонів.