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Манчестер Сіті – Тоттенхем: VAR сконфузився – скандал навколо вирішального гола Льоренте

12:10 1277 Читать на русском
Манчестер Сіті – Тоттенхем: VAR сконфузився – скандал навколо вирішального гола Льоренте
Скандальний епізод з голом Льоренте / Фото The Independent

Тоттенхем переграв Манчестер Сіті у двоматчевому протистоянні в рамках чвертьфіналу ЛЧ, але не все так однозначно.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Хин Мін Сон 7’
Хин Мін Сон 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Хин Мін Сон
10’ Хин Мін Сон
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

Тоттенхем поступився Ман Сіті (3:4) у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ, але за сумою двох матчів пройшов до півфіналу турніру.

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Ключовий епізод протистояння трапився на 76-й хвилині, коли Фернандо Льоренте забивав третій м'яч "шпор", який в підсумку і подарував лондонцям путівку в півфінал.

Після подачі кутового іспанський нападник примудрився стегном відправити м'яч у ворота Едерсона. Одразу виникла підозра, що гравець перед цим підіграв собі рукою, що і вирішив перевірити за допомогою VAR головний суддя матчу Джюнейт Чакир. Турецький арбітр довго переглядав повтор, на якому в динаміці здавалось, що гол "чистий".

Однак, вже після зарахування взяття воріт, режисери почали демонструвати повтори з інших камер, де чітко видно, що перед зіткненням зі стегном нападника – м'яч потрапив у руку Льоренте. Звичайно, вже було запізно скасовувати рішення рефері, але саме можлива помилка VAR – коштувала підопічним Гвардіоли півфіналу Ліги чемпіонів.

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