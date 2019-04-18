Вернидуб спростував чутки про бажання покинути Зорю після поразки від Інгульця

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб запевнив, що після вильоту команди з Кубка України розмов про відставку не було.

"Звичайно, не відійшов ще від цього матчу з Інгульцем, не хочеться говорити. Відставка? Ні, таких розмов не було. Без падінь не буває злетів. Життя триває, і ми продовжуємо працювати", – розповів наставник луганців у коментарі Sport Arena.

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Декілька годин тому у ЗМІ з'явилась інформація, нібито Вернидуб хотів подати у відставку після фіаско з Інгульцем, але керівництво команди відповіло відмовою.

Нагадаємо, вчора Зоря мінімально поступилася Інгульцю у півфіналі Кубка України та вилетіла з розіграшу турніру.

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