toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ЛІГА ЄВРОПИ НАПОЛІ - АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ

Вернидуб спростував чутки про бажання покинути Зорю після поразки від Інгульця

18:56 690 Читать на русском
Вернидуб спростував чутки про бажання покинути Зорю після поразки від Інгульця
Юрій Вернидуб / Футбол 24

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб запевнив, що після вильоту команди з Кубка України розмов про відставку не було.

15’ Євген Запорожець
39’ Антон Щедрий
 
Євген Чеберко 45+1’
15’ Євген Запорожець
39’ Антон Щедрий
45+1’ Євген Чеберко

"Звичайно, не відійшов ще від цього матчу з Інгульцем, не хочеться говорити. Відставка? Ні, таких розмов не було. Без падінь не буває злетів. Життя триває, і ми продовжуємо працювати", – розповів наставник луганців у коментарі Sport Arena.

Інгулець – Зоря – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Декілька годин тому у ЗМІ з'явилась інформація, нібито Вернидуб хотів подати у відставку після фіаско з Інгульцем, але керівництво команди відповіло відмовою.

Нагадаємо, вчора Зоря мінімально поступилася Інгульцю у півфіналі Кубка України та вилетіла з розіграшу турніру.

"Ми – український Аякс". Герой Інгульця – про сенсаційний вихід у фінал Кубка України і побоїще фанатів Зорі

Теги
Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Інгулець - Зоря Зоря Зоря Кубок України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
59
хв
Наполі
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук