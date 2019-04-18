Низький рівень МЮ, 2 сенсації, Барселона має найкращі умови для перемоги в турнірі – підсумки 1/4 Ліги чемпіонів

"Футбол 24" розставляє головні акценти чвертьфінальних матчів Ліги чемпонів-2018/19. Аякс, Барселона, Тоттенхем і Ліверпуль пройшли далі, а МЮ Порту, Ман Сіті та Ювентус припинили боротьбу в турнірі.

– Половина протистоянь завершилася сенсаціями. Барселона та Ліверпуль виглядали явними фаворитами своїх пар і спокійно пройшли в наступний раунд. Аякс і Тоттенхем подарували несподіванки, але вибили статусніших опонентів заслужено.

– Манчестер Юнайтед не дотягує до рівня 1/4 фіналу ЛЧ. Камбек проти ПСЖ на попередній стадії приніс фанам приємні емоції, але наступний суперник чітко показав, де місце "дияволів". Вдома вони майже зупинили Барселону, видавши свій максимум завдяки Мактомінаю і Фреду. На виїзді шансів не було. Та й ідей для перемоги, крім ставки на швидкий гол, також. Період ейфорії після призначення Сульшера пройшов, фарт зник, футболісти надихалися свободи. Тепер потрібно ставити гру. Великі сумніви, що норвежець зможе це зробити. Чи не поспішило керівництво з повноцінним контрактом?

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– Ювентус розчарував, Кріштіану – ні. Що після амстердамської нічиєї, що після першого тайму в Турині, "стару синьйору" все одно бачили у півфіналі. Однак як тільки наріжний камінь Аякса Френкі Де Йонг отримав більше свободи, команда Еріка Тен Хага розвалила Ювентус своїм реактивним і тотальним футболом. Голландські тінейджери прекрасні, але це не виправдовує чемпіона Італії. Макс Аллегрі не зумів їх нейтралізувати – не вистачило навіть Кріштіану Роналду, який забив у кожному з матчів, встановив нові досягнення, проте припинив участь у турнірі та нібито задумався про відхід з клубу-невдахи.

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– Гвардіола вкотре не підкорив Лігу чемпіонів. Пеп перемудрував з надмірною обережністю, не зігравши у свій звичний футбол, який приносив успіх проти Тоттенхема в чемпіонаті. Разом з помилками Ляпорта та рішеннями Почеттіно це призвело до чергової невдачі на євроарені. Манчестер Сіті щороку називають головним претендентом на перемогу в ЛЧ, а каталонець не може пройти з "містянами" навіть стадію чвертьфіналу. А скільки було розмов про квадрупл! У Гвардіоли сильна команда, можливо, найсильніша на дистанції, але вона не може перемагати в усіх матчах. Мрії про 4 трофеї стали можливими через слабких суперників у кубкових турнірах.

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– Барселона – солідний фаворит на європейську корону. Ліверпуль входить у режим "2 матчі на тиждень" і продовжує боротьбу за перемогу в АПЛ. Аналогічна ситуація в Тоттенхема – тільки "шпори" мають на одну гру більше та відстоюють місце в топ-4 Прем'єр-ліги. Аякс завершує сезон за схожим сценарієм, в якому чемпіонські перегони Ередивізі та Кубок Нідерландів. У Барселони турнірна мотивація в Ла Лізі відсутня, а фінал Кубка Іспанії винесений на кінець травня.

От і виходить цікава ситуація: каталонці можуть повністю сконцентруватися на Лізі чемпіонів і при цьому підтримувати форму "товариськими" матчами Прімери, які грамотно розтягнені, аж до фіналу на Ванда Метрополітано (1-го червня). Тоді як Ліверпуль, Тоттенхем і Аякс спершу паралельно з півфіналами ЛЧ до останньої крові вирішуватимуть завдання всередині країни, а потім 3 тижні без ігрової практики будуть готуватися до головного матчу Ліги чемпіонів (в усіх трьох останній поєдинок всередині країн запланований на 12-те травня).

Букмекери погоджуються. Котування на перемогу в турнірі: Барселона – 2.5, Ліверпуль – 3.5, Тоттенхем і Аякс – по 5.5.

*У календарі команд ще будуть вноситися правки, але дату останнього туру не змінять.

Календар Аякса

Календар Тоттенхема

Календар Ліверпуля

Календар Барселони