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Коноплянка поза стратовим складом – тренер Шальке пояснив, чому українець рідко з'являється на полі

15:20 1181 Читать на русском
Коноплянка поза стратовим складом – тренер Шальке пояснив, чому українець рідко з'являється на полі
Євген Коноплянка / соцмережі

Головний тренер Шальке Хуб Стевенс розповів, чому вінгер Євген Коноплянка не потрапляє до складу команди.

"Коноплянка не потрапляє до складу з тактичної причини. Він чудово тренується, але якщо ви подивитесь на організацію нашої гри, все зрозумієте", – цитує Стевенса офіційний сайт Шальке.

"Зарплата Коноплянки не відповідає самовіддачі футболіста", – німецький журналіст розкритикував українця

Раніше повідомлялось, що українець розчарувався у своєму перебуванні в Гельзенкірхені та прагне покинути команду влітку.

Наступний матч Шальке проведе 20 квітня вдома проти Хоффенхайма в рамках 30 туру Бундесліги. Початок о 21:30 за київським часом.

Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина Українці за кордоном Хуб Стевенс Хуб Стевенс
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