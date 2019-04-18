Коноплянка поза стратовим складом – тренер Шальке пояснив, чому українець рідко з'являється на полі

Головний тренер Шальке Хуб Стевенс розповів, чому вінгер Євген Коноплянка не потрапляє до складу команди.

"Коноплянка не потрапляє до складу з тактичної причини. Він чудово тренується, але якщо ви подивитесь на організацію нашої гри, все зрозумієте", – цитує Стевенса офіційний сайт Шальке.

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Раніше повідомлялось, що українець розчарувався у своєму перебуванні в Гельзенкірхені та прагне покинути команду влітку.

Наступний матч Шальке проведе 20 квітня вдома проти Хоффенхайма в рамках 30 туру Бундесліги. Початок о 21:30 за київським часом.