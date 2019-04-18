Арсенал на виїзді впевнено переміг Наполі, ставши півфіналістом Ліги Європи

Арсенал в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи переграв Наполі та вийшов у півфінал турніру.

Наполі на правах господаря розпочав з кількох негострих атак, однак Арсенал дуже швидко перехопив ініціативу. Особливої гостроти лондонці не створювали, однак їм вистачало і звичайного контролю над м'ячем – на відміну від італійців, які до 14-ї хвилини виглядали вкрай пасивно. На 15-й же вони могли вийти уперед після контратаки, яку розігнав Кулібалі, а завершив ударом з правого краю штрафного Кальєхон – Чех парирував постріл.

Даний момент надихнув неаполітанців, яким вдалося забити на 24-й хвилині після розрізного пасу на Міліка. Той ефектно перекинув Чеха, однак навіть не встиг відсвяткувати через піднятий прапорець лайнсмена. На 28-й же арбітри не заважали відзначитись поляку з навісу Зєлінскі, але нападник, пробивши головою, банально не влучив у ворота. Арсенал відповів дальнім ударом Обамеянга, який не став проблемою для Мерета.

В середині першого тайму "каноніри" зазнали дуже неприємної втрати. На 32-й хвилині на рівному місці потягнув м'яз Аарон Ремзі, який виглядав найкращим на полі; його довелося змінювати на Мхітаряна. Для Наполі це було непогано, але вже за дві хвилини після появи Генріха на табло загорілися "0:1" – катастрофічні цифри для місцевої публіки. Все сталося через порушення в метрах 25-ти від воріт Мерета; Овідіо Хацеган призначив штрафний, а Ляказетт красивим пострілом у дев'ятку вивів свою команду уперед. Голкіпер навіть не поворухнувся.

Наполі тепер потрібно було забивати чотири голи. Підопічні Карло Анчелотті не здалися і спробували забити бодай один ще до перерви: так, Хосе Кальєхон на 41-й хвилині замкнув високу подачу Гулама ударом головою, а на 43-й пробив в дотик з прострілу Інсіньє – в обох випадках м'яч пройшов повз ворота. Крім того, Фабіан Руїс спробував перекинути Чеха з центру поля, а невтомний Кальєхон міг заробити червону картку для Колашинаца – захисник збив його перед власним карним майданчиком, але судді проігнорували епізод.

До перерви рахунок так і не змінився, а от за три хвилини після відновлення поєдинку Арсенал міг остаточно добити Наполі – це Обамеянг пробив метрів з 11-ти після прострілу Мхітаряна, однак Мерет якимось дивом парирував. Надалі неаполітанці перехопили ініціативу та провели кілька непоганих атак, але найцікавішу з них на 60-й хвилині слабеньким ударом запоров Інсіньє. Анчелотті одразу ж зняв його з гри, чим неабияк розлютив; Лоренцо жбурляв пляшки з водою та стояв окремо від лавки на ногах.

Вихід Юнеса та Руя ніяк не допоміг Наполі. Арсенал перейшов на оборонну модель з Ельнені в центрі, вдало збиваючи атакувальний темп суперника. Господарі щось створювали лише з флангів, однак моменти були банальними: можна згадати хіба що неточне замикання подачі у виконанні Кірікеша на 63-й хвилині, дальній невдалий удар Міліка на 72-й та неоковирне замикання Ареком простріла на 74-й. Натомість, у власні ворота міг забити Монреаль, який при спробі винести флангову передачу влучив у Чеха.

До 80-х хвилин кількість гостроти на полі впала практично до нуля. Анчелотті вже присів на лавку, англійці катали м'яч та тікали до кутових прапорців, а на трибунах ставало все тихіше. Гості впевнено довели матч до перемоги, яка вивела їх до півфіналу Ліги Європи.