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Ліга Європи: визначились півфінальні пари турніру

18 квітня 23:56 216 Читать на русском
Ліга Європи: визначились півфінальні пари турніру
Арсенал вибив Наполі з Ліги Європи

Завершилась стадія 1/4 фіналу Ліги Європи 2018/19, за підсумками якої стали відомі півфіналісти турніру.

Після завершення матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи стали відомі пари наступного раунду, які і розіграють путівку до фіналу.

Ліга чемпіонів: визначились пари 1/2 фіналу турніру

Півфінальні пари Ліги Європи 2018/19 виглядають наступним чином:

Арсенал – Валенсія

Айнтрахт – Челсі

Боротьбу за трофей припинили Славія, Наполі, Вільяреал та Бенфіка.

Поєдинки 1/2 фіналу пройдуть 2 та 9 травня, початок всіх матчів – о 22:00. Фінал Ліги Європи пройде у Баку 29 травня.

Динамо та ще 5 неймовірних команд, які розпались, так і не реалізувавши свій потенціал у Лізі чемпіонів

Теги
Ліга Європи Валенсія Валенсія Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Челсі Челсі Арсенал Арсенал Головне
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