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УЄФА оприлюднив символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів

16:22 383 Читать на русском
УЄФА оприлюднив символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів
Мохамед Салах / фото із соцмереж

Стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів після матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру.

До символічної команди потрапили 4 гравці Ліверпуля, по 3 – Манчестер Сіті та Барселони і ще один представник Тоттенхема.

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Воротар: Тер Штеген (Барселона)

Захисники: Альба (Барселона), ван Дейк, Александер-Арнольд (обидва – Ліверпуль)

Півзахисники: Де Брюйне (Манчестер Сіті)

Нападники: Салах, Мане (обидва – Ліверпуль), Сон (Тоттенхем), Мессі (Барселона), Агуеро, Стерлінг (обидва – Манчестер Сіті).

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