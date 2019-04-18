УЄФА оприлюднив символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів

Стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів після матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру.
До символічної команди потрапили 4 гравці Ліверпуля, по 3 – Манчестер Сіті та Барселони і ще один представник Тоттенхема.
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Воротар: Тер Штеген (Барселона)
Захисники: Альба (Барселона), ван Дейк, Александер-Арнольд (обидва – Ліверпуль)
Півзахисники: Де Брюйне (Манчестер Сіті)
Нападники: Салах, Мане (обидва – Ліверпуль), Сон (Тоттенхем), Мессі (Барселона), Агуеро, Стерлінг (обидва – Манчестер Сіті).
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