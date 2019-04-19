Ліга Європи: Айнтрахт завдяки камбеку вибив Бенфіку, Челсі переміг Славію, Валенсія пройшла Вільяреал

В рамках 1/4 фіналу Ліги Європи Славія ледь не створила сенсацію у матчі з Челсі, Айнтрахт пройшов Бенфіку завдяки голам на виїзді, а Валенсія без проблем пройшла Вільяреал.

Ліга Європи 2018/19, 1/4 фіналу, матч-відповідь

Айнтрахт – Бенфіка – 2:0

Голи: Костіч, 37, Роде, 67

Валенсія – Вільяреал – 2:0

Голи: Лато, 13, Парехо, 54

Челсі – Славія – 4:3

Голи: Педро, 5, 27, Делі, 10, (аг), Жиру, 17 – Соучек, 26, Шевчік, 51, 56

Айнтрахт вдома переграв Бенфіку та оформив путівку до півфіналу Ліги Європи. Німці захопили ініціативу і наприкінці першого тайму вийшли вперед: Костіч добив м'яч у ворота, після удару Гачіновіча у стійку. Зазначимо, що у Філіппа було положення поза грою і якби VAR був у Лізі Європи, то гол не було б зараховано. А в другому таймі вирішальний гол забив Роде після скидки Ребіча і Айнтрахт таким чином вперше в історії вийшов у півфінал єврокубка.

Челсі – Славія: захисник гостей відзначився курйозним автоголом

Валенсія без проблем обіграла Вільяреал і продовжить боротьбу за кубок. В першому таймі Лато відкрив рахунок в матчі, а Парехо в другій половині добив Вільяреал.

Челсі у надрезультативному матчі здолав Славію. Перший тайм був повністю за лондонцями, Жиру, двічі Педро та автогол Делі майже не залишали шансів чехам, які змогли відповісти лише голом Соучека. В другому таймі Шевчік несподівано оформив дубль і скоротив відставання, проте Челсі на класі втримав перемогу.

Арсенал на виїзді впевнено переміг Наполі, ставши півфіналістом Ліги Європи