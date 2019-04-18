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Роналду розчарований вильотом Ювентуса з ЛЧ і планує змінити клуб після наступного сезону, – ЗМІ

14:19 1422 Читать на русском
Роналду розчарований вильотом Ювентуса з ЛЧ і планує змінити клуб після наступного сезону, – ЗМІ
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду дуже засмучений вильотом італійської команди з Ліги чемпіонів в 1/4 фіналу турніру.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беек 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беек
67’ Маттейс Де Лігт

Роналду може розглянути варіант зміни клубу вже після закінчення наступного сезону, стверджує газета La Repubblica.

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Нинішній контракт Роналду з Ювентусом розрахований до 2022 року. За інформацією джерела, Роналду не влаштовує рівень гри команди в його дебютний рік у клубі. Він готовий дати Ювентусу ще один шанс в наступному сезоні, але після цього може покинути команду.

Як повідомляє Gazzetta dello Sport, Роналду наполягає на значному підсиленні Ювентуса влітку, яке б допомогло команді досягти серйозних успіхів в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

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Теги
Ювентус - Аякс Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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