Роналду розчарований вильотом Ювентуса з ЛЧ і планує змінити клуб після наступного сезону, – ЗМІ

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду дуже засмучений вильотом італійської команди з Ліги чемпіонів в 1/4 фіналу турніру.

Роналду може розглянути варіант зміни клубу вже після закінчення наступного сезону, стверджує газета La Repubblica.

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Нинішній контракт Роналду з Ювентусом розрахований до 2022 року. За інформацією джерела, Роналду не влаштовує рівень гри команди в його дебютний рік у клубі. Він готовий дати Ювентусу ще один шанс в наступному сезоні, але після цього може покинути команду.

Як повідомляє Gazzetta dello Sport, Роналду наполягає на значному підсиленні Ювентуса влітку, яке б допомогло команді досягти серйозних успіхів в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

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