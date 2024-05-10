Юрген Клопп поділився думками щодо ситуації Дарвіна Нуньєса. Форвард Ліверпуля не може забити понад місяць, всівся у запас і на тлі чуток про Барселону видалив усі зв'язки з "червоними" в соцмережах.

"Жодних спекуляцій немає. Напевно, це зовнішня спекуляція, бо я про це нічого не знаю. Можливо, я вже й не беру участі в цьому. У клубі жодних спекуляцій зараз немає. Це просто ситуація, у якій ми перебуваємо.

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Так, Дарвін, безперечно, був незадоволений, втрачаючи такі шанси. Гадаю, йому не щастить у багатьох ситуаціях, коли він робить все правильно, а м'яч однаково не влучає у ворота. Це справді важко для молодої людини. Він знає про очікування, сам покладає на себе великі надії. Це важко. Немає іншого виходу, як пройти через це. І це те, що він робить зараз. Ми намагаємося допомогти йому всім, чим можемо.

До речі, вже 11 травня стартує 37-й тур АПЛ матчем Фулхем – Манчестер Сіті. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" впевнено виграють і залишать Ліверпуль без шансів на титул. Коефіцієнт на перемогу Ман Сіті – 1,26. Звитягу Фулхема оцінили у 11,24. Нічия – 6,87. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,37, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,16.

Його проблема в тому, що він настільки добрий і болісно сприймає такі моменти. Якби він був трохи менш хорошим, він взагалі не мав би шансів, і люди просто говорили б, що це слабко. Насправді ж він сильний гравець, у такі моменти він може довести справу до кінця, але зараз не виходить. Скільки голів він забив? 18? Гадаю, це непогані цифри – 18 загалом, 11 в АПЛ. Це все завдяки його якостям.

Зараз всі кажуть: "О, тільки не знову!". Наша команда мала чимало моментів, але інші гравці їх також марнували. Коли це Дарвін, то все сприймають інакше. Такою є ситуація. Нікому це не подобається, але це частина кар'єри футболіста", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

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