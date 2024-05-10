– Пишуть про інтерес з боку мадридського Атлетіко. Це лише пишуть?

– Подивимося. У них є свої нападники, їх багато.

Довбик серйозно зацікавив Атлетіко та три топ-клуби Італії, – Вацко

– Чи дратують трансферні чутки?

– Про всіх пишуть, хто грає, забиває. У нас люблять про всіх писати: і правду, і неправду. Нехай це буде таємниця.

– Пам'ятаю, що ти за Реал вболіваєш. Але у футбольній долі буває по-різному. Можна довго чекати і не дочекатись.

– Зараз вже якось за одну команду не вболіваю. Хочеться за свою команду повболівати, щоб грати у Лізі чемпіонів і конкурувати з такою командою, як Реал, – сказав Довбик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, за 4 тури до фінішу Жирона йде у турнірній таблиці Ла Ліги на другій сходинці, випереджаючи Барселону на 1 очко.

Як тренер Жирони став настільки крутим: був легендою Райо, грав з Раулем, пережив психічний зрив і 2 відставки у Ла Лізі