Ліга чемпіонів: стали відомі дати та час проведення матчів 1/2 фіналу

УЄФА оголосив розклад поєдинків 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19, у яких зіграють Аякс, Тоттенхем, Ліверпуль та Барселона.

Сьогодні вранці став відомий офіційний графік півфіналів Ліги чемпіонів. Тоттенхем прийматиме вдома Аякс у вівторок, 30-го квітня, а 1-го травня Ліверпуль завітає в гості до Барселони, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Матчі-відповіді відбудуться через тиждень, Ліверпуль – Барселона – 7-го травня, а Аякс – Тоттенхем – 8-го числа. Початок матчів – о 22:00.

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