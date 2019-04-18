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Ліга чемпіонів: стали відомі дати та час проведення матчів 1/2 фіналу

17:52 607 Читать на русском
Ліга чемпіонів: стали відомі дати та час проведення матчів 1/2 фіналу
Сон Хин Мін / Fox Sports

УЄФА оголосив розклад поєдинків 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19, у яких зіграють Аякс, Тоттенхем, Ліверпуль та Барселона.

Сьогодні вранці став відомий офіційний графік півфіналів Ліги чемпіонів. Тоттенхем прийматиме вдома Аякс у вівторок, 30-го квітня, а 1-го травня Ліверпуль завітає в гості до Барселони, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Матчі-відповіді відбудуться через тиждень, Ліверпуль – Барселона – 7-го травня, а Аякс – Тоттенхем – 8-го числа. Початок матчів – о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Тоттенхем Тоттенхем Аякс Аякс Ліверпуль Ліверпуль
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