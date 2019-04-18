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Вернидуб хотів подати у відставку після фіаско з Інгульцем – керівництво Зорі відповіло категорично

15:56 859 Читать на русском
Вернидуб хотів подати у відставку після фіаско з Інгульцем – керівництво Зорі відповіло категорично
Юрій Вернидуб / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прагнув подати у відставку після програного півфіналу Кубка України з Інгульцем, але керівництво клубу її не прийняло.

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб хотів покинути команду після провалу в Петровому в 1/2 фіналу Кубка України. Проте, за інформацією FootBoom, керівництво луганців не прийняло відставку.

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Аналогічна ситуація вже виникала на початку сезону, коли Зоря у драматичному матчі поступилась німецькому РБ Лейпциг у раунді плей-офф Ліги Європи та не потрапила в груповий етап.

В УПЛ "чорно-білі" перебувають на 5 сходинці в турнірній таблиці з 32 очками в активі.

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Головне Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Трансфери Трансфери чемпіонату України
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