Вернидуб хотів подати у відставку після фіаско з Інгульцем – керівництво Зорі відповіло категорично

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прагнув подати у відставку після програного півфіналу Кубка України з Інгульцем, але керівництво клубу її не прийняло.

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб хотів покинути команду після провалу в Петровому в 1/2 фіналу Кубка України. Проте, за інформацією FootBoom, керівництво луганців не прийняло відставку.

Інгулець – Зоря – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Аналогічна ситуація вже виникала на початку сезону, коли Зоря у драматичному матчі поступилась німецькому РБ Лейпциг у раунді плей-офф Ліги Європи та не потрапила в груповий етап.

В УПЛ "чорно-білі" перебувають на 5 сходинці в турнірній таблиці з 32 очками в активі.