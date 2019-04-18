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Стерлінг і Сон швидкостріли, Тоттенхем допомагає Англії перевершити Іспанію – унікальні рекорди чвертьфіналу ЛЧ

12:50 241 Читать на русском
Стерлінг і Сон швидкостріли, Тоттенхем допомагає Англії перевершити Іспанію – унікальні рекорди чвертьфіналу ЛЧ
Хин Мін Сон / фото із соцмереж

В матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Тоттенхем командам вдалося встановити відразу кілька рекордів.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Сон Хин Мін 7’
Сон Хин Мін 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Сон Хин Мін
10’ Сон Хин Мін
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

Вперше в історії Ліги чемпіонів віразу двом гравцям вдалося оформити по дублю всього за 21 хвилину матчу. Постаралися Хин Мін Сон та Рахім Стерлінг.

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Також у звітному поєдинку обом командам знадобилося всього 21 хвилина, щоб забити 5 голів, – це найкращий показник в історії турніру.

Тоттенхем став 7-м представником Англії, якому вдалося вийти у півфінал ЛЧ після ребрендингу турніру, який відбувся у 1992 році. Це дозволило Англії побити рекорд Іспанії (6) за кількістю клубів, що грали в півфіналі головного єврокубку.

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Тоттенхем зіграє у півфіналі Кубка/Ліги чемпіонів вперше за 57 років – це найдовша перерва для клубів, які коли-небудь досягали цієї стадії турніру.

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