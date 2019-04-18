Стерлінг і Сон швидкостріли, Тоттенхем допомагає Англії перевершити Іспанію – унікальні рекорди чвертьфіналу ЛЧ

В матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Тоттенхем командам вдалося встановити відразу кілька рекордів.

Вперше в історії Ліги чемпіонів віразу двом гравцям вдалося оформити по дублю всього за 21 хвилину матчу. Постаралися Хин Мін Сон та Рахім Стерлінг.

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Також у звітному поєдинку обом командам знадобилося всього 21 хвилина, щоб забити 5 голів, – це найкращий показник в історії турніру.

Тоттенхем став 7-м представником Англії, якому вдалося вийти у півфінал ЛЧ після ребрендингу турніру, який відбувся у 1992 році. Це дозволило Англії побити рекорд Іспанії (6) за кількістю клубів, що грали в півфіналі головного єврокубку.

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Тоттенхем зіграє у півфіналі Кубка/Ліги чемпіонів вперше за 57 років – це найдовша перерва для клубів, які коли-небудь досягали цієї стадії турніру.