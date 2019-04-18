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Зінченко повернувся у загальну групу Манчестер Сіті після травми

18:30 446 Читать на русском
Зінченко повернувся у загальну групу Манчестер Сіті після травми
Олександр Зінченко / Twitter

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відновився після пошкодження та готується до найближчих матчів "містян".

 

Фото з тренування Зінченка у загальній групі Манчестер Сіті опублікувала клубна прес-служба.

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Нагадаємо, 22-річний Зінченко отримав травму задньої поверхні стегна в матчі з Кардіффом (2:0), через яку Олександр пропустив чотири матчі. В тому числі й двоматчеву дуель з Тоттенхемом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, яку підопічні Гвардіоли програли.

Наступний матч Манчестер Сіті зіграє 20 квітня проти Тоттенхема в чемпіонаті Англії. До слова, у поточному сезоні в активі українця 23 матчі за Ман Сіті в усіх турнірах, де футболіст відзначився голом та 5 результативними передачами.

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