Звільнення Моурінью

Жозе Моурінью офіційно звільнили з Роми. Римський клуб оперативно знайшов легендарну заміну в особі Даніеле де Россі. Моурінью вивів у Лігу чемпіонів лише бюджет Роми, або Чому перший трофей за 14 років не міг завадити звільненню.

Трансфери Шахтаря

Шахтар відхилив 40 млн за Георгія Судакова і закрив Миколі Матвієнку шлях до чемпіонів Італії. Тарас Степаненко визначився зі своїм майбутнім у донецькому клубі.

Шахтар узгодив перший зимовий трансфер – бразильський вінгер летить у Туреччину. Артем Бондаренко може переїхати у Францію. Шахтар за копійки продовжив оренду зіркового легіонера.

Наші за кордоном

Андрій Лунін може стати спадкоємцем Нойєра у Баварії, а Реал не проти використати українця для трансферу суперзірки. Українець став найкращим воротарем Ла Ліги за кількома показниками.

Денис Гармаш офіційно покинув Осієк. Беллінгем рятує Андрія Луніна у холодній війні з Анчелотті, небачене жахіття Артема Довбика – українець у топ-5 світу і змінює все. Олександр Зінченко ризикує пропустити ще один матч Арсенала.