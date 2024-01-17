Головні новини футболу 16 січня: Моурінью звільнили, Гармаш залишився без клубу, трансфери Шахтаря
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 16 січня.
Звільнення Моурінью
Жозе Моурінью офіційно звільнили з Роми. Римський клуб оперативно знайшов легендарну заміну в особі Даніеле де Россі. Моурінью вивів у Лігу чемпіонів лише бюджет Роми, або Чому перший трофей за 14 років не міг завадити звільненню.
Трансфери Шахтаря
Шахтар відхилив 40 млн за Георгія Судакова і закрив Миколі Матвієнку шлях до чемпіонів Італії. Тарас Степаненко визначився зі своїм майбутнім у донецькому клубі.
Шахтар узгодив перший зимовий трансфер – бразильський вінгер летить у Туреччину. Артем Бондаренко може переїхати у Францію. Шахтар за копійки продовжив оренду зіркового легіонера.
Наші за кордоном
Андрій Лунін може стати спадкоємцем Нойєра у Баварії, а Реал не проти використати українця для трансферу суперзірки. Українець став найкращим воротарем Ла Ліги за кількома показниками.
Денис Гармаш офіційно покинув Осієк. Беллінгем рятує Андрія Луніна у холодній війні з Анчелотті, небачене жахіття Артема Довбика – українець у топ-5 світу і змінює все. Олександр Зінченко ризикує пропустити ще один матч Арсенала.