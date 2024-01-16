"Георгій Судаков у це зимове міжсезоння навряд переїде в Серію А. У Наполі українця так точно не буде. По-перше, Шахтар ще у грудні відхилив офіційну пропозицію чемпіона Італії. За однією з версій, яку я чув, вона була в районі 40 млн євро. "Гірники" не поспішають з продажем і хочуть видоїти максимум з потенційного покупця.

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Зараз неаполітанці оформлюють трансфер Хамеда Траоре з Борнмута, який на виході обійдеться їм значно дешевше. Ну і плюс з досвідом виступів в топ-чемпіонатах, в Серії А, зокрема. Ним клуб закриває позицію у центрі поля як мінімум до літа. Адже оренда івуарійця з опцією можливого, але не обовʼязкового викупу за 25 млн євро.

Також у складі неаполітанської команди Траоре забирає собі останнє вакантне місце для не громадянина ЄС. А це означає, що і Миколу Матвієнка Наполі теж зараз ніяк вже не зможе взяти. На жаль. А от у Ювентуса є одне місце для не громадянина ЄС. Тримає його для Жори?" – написав інсайдер Ігор Бурбас.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Судаков провів за Шахтар 18 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Чинний контракт хавбека з "гірниками" розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?