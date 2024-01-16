Рома на своєму офіційному сайті оголосила про завершення співпраці із Жозе Моурінью.

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"Ми дякуємо Жозе від імені всіх нас у Ромі за пристрасть і відданість, яку він продемонстрував з моменту свого приходу в "джаллороссі". У нас завжди будуть чудові спогади про роботу під його керівництвом, але ми вважаємо, що в інтересах клубу необхідні негайні зміни. Ми бажаємо Жозе та його співробітникам усього найкращого в майбутньому", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Моурінью очолив Рому в липні 2021 року. За період роботи в римському клубі португалець здобув трофей Ліги конференцій, а в минулому сезоні був близький до перемоги в Лізі Європи, але у фіналі Севілья виявилась сильнішою в серії пенальті. У поточному сезоні справи "вовків" не такі райдужні – лише 9 місце у Серії А, а відставання від першого Інтера становить 22 очки.

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