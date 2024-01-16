Рома сьогодні оголосила про відставку Жозе Моурінью, а відтак посада головного тренера римлян стала вакантною.

Моурінью офіційно покинув Рому

Втім, Рома оперативно знайшла заміну – новим наставником "вовків" став Даніеле де Россі, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, що Де Россі майже всю кар'єру провів у складі Роми, виступаючи за римський клуб з 2002 по 2019 роки. Ще півроку італієць провів у Бока Хуніорс, де і повісив бутси на цвях. У складі Роми Даніеле провів 616 матчів, відзначившись 63 голами та 60 асистами.

Мілан впевнено розібрався з Ромою і закріпився в топ-3 Серії А – гол+пас Жиру, ювілей результативних дій Тео