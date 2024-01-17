Главные новости футбола 16 января: Моуринью уволили, Гармаш остался без клуба, трансферы Шахтера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 января.
Увольнение Моуринью
Жозе Моуринью официально уволили из Ромы. Римский клуб оперативно нашел легендарную замену в лице Даниэле де Росси. Моуринью вывел в Лигу чемпионов только бюджет Ромы или Почему первый трофей за 14 лет не мог помешать увольнению.
Трансферы Шахтера
Шахтер отклонил 40 млн за Георгия Судакова и закрыл Николаю Матвиенко путь к чемпионам Италии. Тарас Степаненко определился со своим будущим в донецком клубе.
Шахтер согласовал первый зимний трансфер – бразильский вингер летит в Турцию. Артем Бондаренко может переехать во Францию. Шахтер за копейки продлил аренду звездного легионера.
Наши за границей
Андрей Лунин может стать наследником Нойера в Баварии, а Реал не прочь использовать украинца для трансфера суперзвезды. Украинец стал лучшим вратарем Ла Лиги по нескольким показателям.
Денис Гармаш официально покинул Осиек. Беллингем спасает Андрея Лунина в холодной войне с Анчелотти, невиданный ужас Артема Довбика – украинец в топ-5 мира и меняет все. Александр Зинченко рискует пропустить еще один матч Арсенала.