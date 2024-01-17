Увольнение Моуринью

Жозе Моуринью официально уволили из Ромы. Римский клуб оперативно нашел легендарную замену в лице Даниэле де Росси. Моуринью вывел в Лигу чемпионов только бюджет Ромы или Почему первый трофей за 14 лет не мог помешать увольнению.

Трансферы Шахтера

Шахтер отклонил 40 млн за Георгия Судакова и закрыл Николаю Матвиенко путь к чемпионам Италии. Тарас Степаненко определился со своим будущим в донецком клубе.

Шахтер согласовал первый зимний трансфер – бразильский вингер летит в Турцию. Артем Бондаренко может переехать во Францию. Шахтер за копейки продлил аренду звездного легионера.

Наши за границей

Андрей Лунин может стать наследником Нойера в Баварии, а Реал не прочь использовать украинца для трансфера суперзвезды. Украинец стал лучшим вратарем Ла Лиги по нескольким показателям.

Денис Гармаш официально покинул Осиек. Беллингем спасает Андрея Лунина в холодной войне с Анчелотти, невиданный ужас Артема Довбика – украинец в топ-5 мира и меняет все. Александр Зинченко рискует пропустить еще один матч Арсенала.