Колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш більше не є гравцем хорватського Осієка.

Провальний вояж Дениса Гармаша у Хорватію офіційно завершений. У вівторок, 16 січня, Осієк оголосив про достроковий розрив контракту з колишнім півзахисником збірної України. Про відхід Гармаша хорватський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

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В офіційному повідомленні вказано, що сторони попрощалися за взаємною згодою, адже новий головний тренер Осієка Зоран Зекіч не бачив для українця місця в команді.

Денис провів у команді лише 4 місяці. Він став гравцем Осієка у вересні 2023 року після відходу з київського Динамо. За хорватську команду Гармаш зіграв тільки 4 неповні матчі (3 в чемпіонаті та 1 у Кубку). Востаннє виходив на поле ще 30 вересня.

Новим клубом 33-річного Гармаша, найімовірніше, стане Металіст 1925, який нещодавно очолив Віктор Скрипник. Раніше повідомлялося, що досвідчений півзахисник приєднається до харків'ян на зборах в Іспанії. Тепер перешкод для підписання контракту немає, адже колишній динамівець отримав статус вільного агента.

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