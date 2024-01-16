Хавбек продовжить виступати за бразильців на правах оренди до кінця 2024 року, інформує офіційний сайт "мушкетерів".

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Шахтар отримає 500 тисяч євро. Це вже третя оренда 26-річного Майкона в Корінтіанс. Влітку 2018-го Шахтар купував гравця з цього ж клубу за 6,5 млн євро. Майкон став лідером "гірників" (98 матчів, 8 голів), однак після повномасштабного вторгнення Росії відразу повернувся на батьківщину.

Додамо, що контракт хавбека з Шахтарем чинний до 31 грудня 2025 року. Керівництво донеччан нібито вже зараз наполягало на повноцінному трансфері, але було змушене погоджуватись на чергову оренду.

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