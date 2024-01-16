Баварія розглядає українця як довгострокову заміну Мануелю Нойєру, стверджує Ok Diario.

"Лунін має бути першим вибором": іспанська преса винесла вердикт українцю після матчу з Барселоною

Лунін чудово скористався своїм шансом у нинішньому сезону і демонструє гру топ-рівня – 11 матчів, 5 "сухих", всього 7 пропущених голів. Втім, відновлення Куртуа поверне Андрія до статусу резервного голкіпера, яке не надто влаштовує вихованця Металіста. Лунін буде наполягати на повноцінному трансфері влітку.

Реал буде відкритий до пропозицій, щоб заробити на українцеві (контракт завершується у червні 2025-го). Незабаром очікуються переговори з Баварією щодо Альфонсо Девіса, у якого схожа контрактна ситуація. Ймовірно, Реал використає Луніна для збивання ціни зіркового канадця, а мюнхенці отримають молодого воротаря.

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