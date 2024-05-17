Ребров вказав на серйозну відмінність між нинішнім поколінням і гравцями часів Шевченка/Лужного: "Раніше такого не було"
Головний тренер збірної України Сергій Ребров приємно здивований професіоналізмом молодих гравців.
"Зараз гравці більше займаються собою. Футболісти, які приїжджають до табору збірної, постійно ходять до тренажерного залу і готують себе до гри самі.
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Багато хто привозить своїх фізіотерапевтів і тренерів, які і складають їм програми підготовки. Раніше такого не було. Раніше людина була футболістом лише під час тренування і самої гри. Зараз гравці більш сфокусовані на підготовці. Вони знають, як важливо не втрачати час", – розповів Ребров в інтерв'ю Forbes.
Нагадаємо, раніше Сергій Станіславович оголосив заявку збірної України на три товариські матчі в рамках підготовки до Євро-2024.
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