"Зараз гравці більше займаються собою. Футболісти, які приїжджають до табору збірної, постійно ходять до тренажерного залу і готують себе до гри самі.

Ребров розкрив зарплати гравців у період свого тренерства в Динамо

Багато хто привозить своїх фізіотерапевтів і тренерів, які і складають їм програми підготовки. Раніше такого не було. Раніше людина була футболістом лише під час тренування і самої гри. Зараз гравці більш сфокусовані на підготовці. Вони знають, як важливо не втрачати час", – розповів Ребров в інтерв'ю Forbes.

Нагадаємо, раніше Сергій Станіславович оголосив заявку збірної України на три товариські матчі в рамках підготовки до Євро-2024.

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