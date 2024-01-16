"Футбол 24" підготував нове відео на своєму YouTube-каналі. Черговий трофей Андрія Луніна з Реалом, сенсаційна невдача Жирони та інші актуальні події.

Після розгромної перемоги Реала над Барселоною (4:1) у фіналі Суперкубка Іспанії фанати мадридців не приховували захоплення від гри Андрія Луніна. Деякі з них навіть включили українця у топ-5 воротарів Європи станом на цей момент, а головний скаут Реала переконаний, що Луніна варто залишити в команді.

Артем Довбик провів ледь не найгірший матч з моменту переходу в Жирону. Каталонцям не допомогло і повернення Віктора Циганкова, який відновився від травми – бліда нульова нічия з найгіршою командою Ла Ліги.

Про персонального "адвоката" Луніна, "відрізаного" Довбика, звільнення Жозе Моурінью з Роми і не тільки – у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Лунін виграв Суперкубок Іспанії, влаштувавши шоу сейвів у Класіко – Реал розгромив Барселону, Вінісіус оформив хет-трик