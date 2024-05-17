У прес-релізі адвоката Аллегрі повністю заперечувалася версія подій Вак'яго – раніше журналіст заявив, що тренер Ювентуса погрожував йому "відірвати вуха" і "набити морду". Також, за словами редактора, Массіміліано назвав його "лайняним журналістом".

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За словами адвоката Аллегрі, між його клієнтом і журналістом сталася перепалка, під час якої обидва чоловіки образили один одного. "Будь-яка інша реконструкція подій є помилковою", – йшлося в заяві.

Вак'яго не став відмовчуватися і відповів. "Інцидент стався на очах у кількох свідків, зокрема менеджера, відповідального за трансляцію Ліги Серії А, Мануеле Тігані. Він зробив усе можливе, щоб заспокоїти Аллегрі. Також весь епізод бачили Габріелла Равіцотті з прес-служби Ювентуса, щонайменше два стюарди Олімпіко, представник поліції і троє журналістів.

Ще раз повторюю: не було ніякої сварки – тільки монолог Аллегрі. Він кричав на мене, коли я розмовляв телефоном на відстані приблизно 20 метрів. Потім він підійшов до мене і сказав: "Поклади трубку, довбаний журналіст". Після цього він почав мені погрожувати, що знайде мене і відірве вуха. Аллегрі сильно схопив моє праве зап'ястя, кілька разів смикнув його, а його голос ставав дедалі голоснішим і голоснішим – це підтвердять свідки.

Я ж відповів йому спокійним тоном: "Заспокойся, Максе. Обережно, ти говориш зараз серйозні речі. Я сподівався, цей інцидент залишився в минулому і що мені більше ніколи не доведеться до нього повертатися", – зазначив Вак'яго.

Тим часом прокуратура Італійської федерації футболу почала розслідування цього інциденту.

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