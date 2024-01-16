Ренн шукає заміну 35-річному Неманьї Матічу, який близький до відходу з клубу вже у поточне трансферне вікно. Серед кандидатів – одразу 5 прізвищ.

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Двоє з них представляють Лігу 1. Це хавбек Реймса Азор Матусіва і П'єр Ле-Мелу з Бреста. Також у списку три гравці з інших чемпіонатів Європи. Зокрема, Ренн розглядає кандидатури Люки Тусара (Уніон Берлін), Ореля Мангала (Ноттінгем Форест) і Артема Бондаренка (Шахтар), повідомляє L'Equipe.

Джерело відзначає, що 23-річний українець є гравцем атакувальнішого профілю, тоді як Тусар і Мангала – більш класичні опорники. На Мангала, який виступає за Ноттінгем Форест, претендують також Ювентус і Наполі. Ренн начебто готовий орендувати бельгійця з правом викупу за 25 млн євро.

Нещодавно Бондаренко підписав новий контракт з Шахтарем, який розрахований на 5 років. У сезоні 2023/24 півзахисник зіграв 14 матчів, забив 1 гол і віддав 4 асисти. Влітку 2023-го Артем став півфіналістом молодіжного чемпіонату Європи, де був капітаном та одним із лідерів збірної U-21.

У поточному чемпіонаті Франції Ренн посідає 10 місце. Команда вийшла у плей-офф Ліги Європи, де зіграє проти Мілана.

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