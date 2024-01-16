Лунін лідирує серед усіх воротарів Ла Ліги за відсотком здійснених сейвів, точності передач та виграних верхових м'ячів, повідомляє Madrid Xtra з посиланням на DataMB.

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Окрім цього, Андрій посідає друге місце серед воротарів чемпіонату Іспанії за голами, яким зумів запобігти. Слід додати, що за діаграмами, які додали в допис, Лунін не серед лідерів, оскільки там наведені дані серед воротарів топ-7 чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів (ще у 5 зустрічах відстояв "на нуль").

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