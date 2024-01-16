Шахтар і Палмейрас, схоже, узгодили перехід 21-річного лівого вінгера Кевіна. Сьогодні ввечері, 16 січня, бразилець прибуде до Туреччини, де Шахтар проводить зимові збори. Про це повідомляє Infos Palestra.

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За даними джерела, офіційно про трансфер гравця в Шахтар оголосять у вівторок або середу, після чого Кевін розпочне роботу з новою командою. Він стане першим новачком "гірників" у зимове трансферне вікно. Раніше Шахтар підсилив тільки тренерський штаб – асистентом Маріно Пушіча став Раймонд ван дер Гау.

Кевін може зіграти на обох флангах атаки, а також на позиції відтягнутого форварда. У поточному сезоні вінгер провів за основну команду Палмейрас 9 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 4 мільйони євро, але Шахтар заплатить значно більше – повідомлялося про 15 мільйонів євро.

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