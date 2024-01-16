Захисник Арсенала Олександр Зінченко під питанням на наступний поєдинок АПЛ проти Крістал Пелас.

Зінченко ще не до кінця залікував травму гомілки, хоча працював над відновленням на тренувальному зборі в Дубаї, повідомляє Evening Standard.

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Через це на матч проти Крістал Пелас зліва в захисті, скоріше всього, вийде Якуб Ківіор, оскільки Мікель Артета не має альтернативи поляку. Окрім травми Зінченка, відсутній і Такехіро Томіясу, який вирушив на Кубок Азії у складі збірної Японії.

До слова, Зінченко провів у поточному сезоні 24 поєдинки за Арсенал, в яких відзначився голом та асистом.

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