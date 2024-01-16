Зінченко ризикує пропустити ще один матч Арсенала
Захисник Арсенала Олександр Зінченко під питанням на наступний поєдинок АПЛ проти Крістал Пелас.
Зінченко ще не до кінця залікував травму гомілки, хоча працював над відновленням на тренувальному зборі в Дубаї, повідомляє Evening Standard.
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Через це на матч проти Крістал Пелас зліва в захисті, скоріше всього, вийде Якуб Ківіор, оскільки Мікель Артета не має альтернативи поляку. Окрім травми Зінченка, відсутній і Такехіро Томіясу, який вирушив на Кубок Азії у складі збірної Японії.
До слова, Зінченко провів у поточному сезоні 24 поєдинки за Арсенал, в яких відзначився голом та асистом.
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