Степаненко все ж продовжить співпрацю із Шахтарем, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Чинна угода спливає влітку цього року.

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Новий контракт із капітаном "гірників" буде розрахований до кінця наступного сезону, тобто до літа 2025 року.

Нагадаємо, Тарас виступає за Шахтар з липня 2010 року, перейшовши із запорізького Металурга. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро. У поточному сезоні Степаненко зіграв у 18 матчах, в яких відзначився 1 асистом.

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