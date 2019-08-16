toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ЦСКА СОФІЯ АЗ - МАРІУПОЛЬ

Головні новини футболу 15 серпня: Михайличенко очолив Динамо, Зоря пройшла ЦСКА Софія, Маріуполь вилетів від АЗ

07:00 152 Читать на русском
Головні новини футболу 15 серпня: Михайличенко очолив Динамо, Зоря пройшла ЦСКА Софія, Маріуполь вилетів від АЗ
Олексій Михайличенко / фото О. Попова

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 серпня.

Призначення Михайличенка

Олексій Михайличенко став головним тренером київського Динамо. Відомий фахівець підписав контракт із клубом на 2 сезони та став черговим тренером Динамо, який кілька разів очолював команду. Вадим Євтушенко стане помічником Михайличенка в тренерському штабі киян.

Ліга Європи

Луганська Зоря мінімально переграла ЦСКА Софія, прорвавшись у плей-офф кваліфікації Ліги Європи – відео гола і огляд матчу 3-го раунду кваліфікації турніру.

Натомість Маріуполь розгромно програв АЗ та вилетів з Ліги Європи – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

В інших матчах звітного раунду "хет-трик" Дебелка вивів Ригу в плей-офф, Григорчук знову тріумфував, а Зоря дізналася наступного суперника.

Інші топ-події

Ліонель Мессі пропустить 1 тур Ла Ліги, а також разом із Роналду та ван Дейком претендує на нагороду гравця сезону 2018/19 від УЄФА.

Микола Шапаренко став трансферною ціллю Црвени Звезди, а Роман Яремчук може перейти в Лаціо ще цього літа.

Нігерія оголосила заявку на товариський поєдинок проти збірної України, а також неправильно зобразила український прапор, анонсуючи спаринг.

blog_ava
"Нам повинні платити стільки ж, скільки чоловікам", – чемпіонка світу-2019
06:00
315
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • АЗ – Маріуполь – 4:0 – відео голів і огляд матчу
    Ліга Європи — 15 серп2378 АЗ – Маріуполь – 4:0 – відео голів і огляд матчу
14
год
:
8
хв
Атлетік
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук