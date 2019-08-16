Головні новини футболу 15 серпня: Михайличенко очолив Динамо, Зоря пройшла ЦСКА Софія, Маріуполь вилетів від АЗ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 серпня.

Призначення Михайличенка

Олексій Михайличенко став головним тренером київського Динамо. Відомий фахівець підписав контракт із клубом на 2 сезони та став черговим тренером Динамо, який кілька разів очолював команду. Вадим Євтушенко стане помічником Михайличенка в тренерському штабі киян.

Ліга Європи

Луганська Зоря мінімально переграла ЦСКА Софія, прорвавшись у плей-офф кваліфікації Ліги Європи – відео гола і огляд матчу 3-го раунду кваліфікації турніру.

Натомість Маріуполь розгромно програв АЗ та вилетів з Ліги Європи – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

В інших матчах звітного раунду "хет-трик" Дебелка вивів Ригу в плей-офф, Григорчук знову тріумфував, а Зоря дізналася наступного суперника.

Інші топ-події

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Нігерія оголосила заявку на товариський поєдинок проти збірної України, а також неправильно зобразила український прапор, анонсуючи спаринг.