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Зоря – ЦСКА Софія – відео гола і головних моментів

22:26 45
Зоря – ЦСКА Софія – відео гола і головних моментів
Зоря – ЦСКА Софія – відео головних моментів

Зоря приймає софійський ЦСКА у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Дивіться відео найважливіших моментів матчу Зоря – ЦСКА Софія на "Футбол 24".

89’ Назарій Русин
90’ Назарій Русин
 
Іван Туріцов 22’
22’ Іван Туріцов
89’ Назарій Русин
90’ Назарій Русин

Матч та онлайн-трансляція Зоря – ЦСКА Софія розпочався о 20:00. В першому поєдинку у Болгарії команди розійшлися миром 1:1 – на гол Евандро вже в дебюті гри луганці відповіли влучним ударом Владлена Юрченка з пенальті. Виїзний гол допоміг команді Віктора Скрипника привезти непоганий результат перед матчем-відповіддю на Славутич-Арені.

Вже на 22-ій хвилині гості залишились в меншості – Туріцов отримав пряму червону за фол останньої надії проти Русина. Зоря не поспішала використовувати чисельну перевагу, змусивши своїх вболівальників понервувати.

Зоря мінімально переграла ЦСКА Софія, прорвавшись у плей-офф кваліфікації Ліги Європи – Русин забив переможний гол

Перемогу у рідних стінах забезпечив той-таки Русин – нападник, орендований з київського Динамо, знищив усі надії софійців на позитивний підсумок протистояння. Щоправда, відразу після цього форвард Зорі отримав безглузду другу жовту картку за зняту футболку.

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