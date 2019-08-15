Михайличенко – офіційно головний тренер Динамо

Київське Динамо визначилося з наступником Олександра Хацкевича на посаді головного тренера команди. На тренерську лаву повертається Олексій Михайличенко.

Михайличенко очолив Динамо, інформує офіційний сайт київського клубу. Про деталі угоди не повідомляється. Перше тренування з командою новий керманич проведе у п'ятницю, 16 серпня. За неофіційною інформацією, контракт тренера з клубом підписано за схемою 2+1.

Допомагати Михайличенку буде ще один екс-гравець Динамо Вадим Євтушенко. Про склад решти тренерського штабу буде оголошено додатково.

Після вильоту з Ліги чемпіонів від Брюгге Динамо звільнило попереднього наставника команди Олександра Хацкевича – весь штаб білоруса також пішов у відставку. За понад два роки Хацкевич здобув для Динамо лише два Суперкубки України та тричі провалив кваліфікацію ЛЧ.

Нагадаємо, що Олексій Михайличенко вже працював головним тренером Динамо – у 2002-04 роках він очолював "біло-синіх" після смерті Валерія Лобановського. Тоді молодий наставник виграв з Динамо два чемпіонати України та один Кубок України. Згодом Михайличенко працював з національною збірною, а потім повернувся в Динамо на посаду спортивного директора.

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