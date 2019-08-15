Зоря мінімально переграла ЦСКА Софія, прорвавшись у плей-офф кваліфікації Ліги Європи – Русин забив переможний гол

В рамках матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи точний удар Назарія Русина на останніх хвилинах допоміг Зорі перемогти ЦСКА Софія.

Перший матч завершився результативною нічиєю (1:1), яка була вигідна луганцям, однак все одно виглядала слизько. Болгари одразу показали за рахунок чого вони будуть битися із Зорею – вже на 2-й хвилині після удару ліктем Абу Ханну винесли з поля на ношах. Крім того, вони активно пресингували, намагаючись скористатися численними помилками господарів на власній половині поля, але на старті зустрічі нічого гострішого за два слабеньких удари з дистанції ЦСКА Софія так і не створила.

Поступового почали вмикатися і "мужики". На 15-й хвилині вони заробили стандарт на лівому фланзі (Туріцов сфолив на жовту картку), а Юрченко виконав подачу-удар з відскоком від газону – точно в руки голкіперу Черняускусу. На 17-й же дитяча обрізка софійців перед своїм штрафним завершилась перехопленням Будківського та скидкою під удар Юрченку – втім, Владлен пробив слабенько. Зі схожої дистанції на 19-й стріляв Малінов, але Шевченко також спокійно забрав м'яч до рук.

Загалом, поєдинок проходив рівно, швидкості були невисокими, а моменти простими. Все могло змінитися на 22-й хвилині, коли ЦСКА Софія спочатку ледь не вийшла вперед, а за кільканадцять секунд залишилась у меншості. Спочатку стався простріл Сова з лівого флангу, який Шевченко парирував прямо на Малінова – Крістіан тут же вистрілив метрів з 13-ти, однак влучив у Михайліченка. Зоря одразу вискочила у швидку контратаку, яку Туріцову довелося зривати фолом у центрі поля. Це йому вдалося, однак у винагороду він отримав другу жовту картку. Зоря тепер мала перевагу в одного футболіста.

Здавалося, що тепер ЦСКА Софії не поздоровиться, однак не все сталося, як гадалося. Зоря прогнозовано захопила контроль над м'ячем та ініціативою, але жодного зиску з цього не мала. "Мужики" різко пригальмовували в останній третині поля, подовгу катаючи м'яч взад і поперед, а єдиним виходом з глухого кута були лише кроси на Михайліченка – втім, нічого гострого з них не прийшло. Більше того: на 28-й хвилині болгари могли відкрити рахунок після прориву Занєва по лівому флангу та прострілу, який у польоті ударом в дотик замкнув Евандро – Шевченко витягнув сферу з дальнього кута!

Втім, наприкінці першого тайму луганці наблизились до взяття воріт. На 41-й хвилині Будківський ударом головою під поперечку замкнув класну передачу з глибини – втім, голкіпер парирував, а рефері помітив офсайд. На 42-й же Михайліченко відкрився зліва, отримав передачу, увійшов у штрафний та пробив по центру, однак і тут Черняускас зіграв надійно. Зрештою, Русин у компенсований час вистрілив з-за меж карного майданчика, але м'яч пройшов поруч зі стійкою.

По перерві Віктор Скрипник зняв з гри Юрченка, кинувши у бій Лєднєва. Ніякого загострення на старті другого тайму це не принесло: в перші 15 хвилин у луганців було лише кілька подач без завершення та удар Михайліченка з-за меж карного майданчика значно вище воріт. Ну, і володіння м'ячем, яка аж ніяк не лякало ЦСКА Софію. Відсиджуючись в обороні більшу частину часу, болгари ледь не вийшли вперед у контратаці на 57-й хвилині: Сов зачепився за м'яч перед штрафним, віддав вліво на вільного Жеферсона і сам же замкнув його навіс головою – точно в руки Шевченку! На 66-й Сову знову дали пробити з дистанції, але нападнику і тут забракло сили удару.

Після цього гра почала розкриватися. Зоря розізлилася, пішла уперед і створила класний момент на 67-й хвилині – це Лєднєв потужно вистрілив з-за меж карного майданчика по центру воріт, однак Черняускас парирував! За дві хвилини Кочергін розігнав контратаку пасом вправо на Русина, а той підхопив м'яч та прострілив на ближню стійку – Будківський намагався замкнути, але його накрили! На 72-й же Лєднєв заробив штрафний в метрах 30-ти від воріт, але сам же з нього пробив у небо.

ЦСКА Софія одразу могла покарати Зорю за марнотратство. На 73-й хвилині Малінов прорвався на дриблінгу на лівий край штрафного та завдав обвідного удару в дальній кут – Шевченко врятував Зорю! В наступній же атаці Тимчик невдало виніс подачу гостей з правого флангу точно на Міткова, який пробив з близької відстані – на щастя, удар заблокували! Крім того, "армійці" заробили кілька стандартів та відносно довго тримали м'яч в останні третині поля. Зоря почала втрачати ініціативу.

Втім, на 80-й хвилині все могло завершитись саме голом підопічних Скрипника. Спочатку Русин біля воріт ЦСКА отримав передачу від Кочергіна, однак занадто довга обробка м'яча дозволила захиснику накрити подальший удар Назарія. Після цього пройшов дальній постріл по воротах, але він не став серйозною загрозою для Черняускаса – як і постріл Іванісені на 84-й хвилині, коли сферу відправили кудись за межі стадіона. ЦСКА Софія розпоряджалася атаками набагато краще, що ледь не привзело до голу на 86-й: Мітков наважився на удар з правого флангу в ближній кут під саму стійку, але Шевчнеко знову врятував Зорю!

Останні хвилини проходили дуже нервово – особливо для ЦСКА Софії, який відкрив тили й почав ковтати контратаки Зорі. Два випади "мужиків" завершилися дальніми ударами Хомченовського та Кочергіна вище воріт, а на 89-й стався зірковий час Русина.

Назарій отримав передачу на правий край штрафного, обійшов голкіпера та пробив у майже порожні ворота, однак Альбентоса виніс сферу із самої лінії воріт – втім, форвард підхопив відскок і пробив ще! Цього разу ніхто болгарів не врятував – 1:0! Щоправда, Русин примудрився отримати другу жовту за зняту футболку, однак гості вже не відігралися.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Зорі, яка за сумою двох матчів пройшла ЦСКА Софію та вийшла у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Найімовірніше, суперником "мужиків" на цій стадії стане Еспаньйол, який у першому матчі переграв Люцерн з рахунком 3:0.