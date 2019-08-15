Яремчук може перейти в Лаціо

Нападник Гента потрапив у сферу інтересів італійського клубу.

Роман Яремчук став однією з головних цілей Лаціо, інформує Lalaziosiamonoi.

Яремчук прокоментував імовірний трансфер в Галатасарай

"Орли" шукають потужного центрфорвада, і саме гравець збірної України є одним з найпривабливіших варіантів на ринку. До списку потенційних новачків Лаціо входить також іспанець Дані Ольмо, однак загребське Динамо вимагає за свою зірку щонайменше 25 мільйонів євро. Італійський клуб переконаний, що фінансові апетити Гента щодо Яремчука будуть значно скромнішими.

Нагадаємо, раніше з'явились чутки про інтерес до 23-річного страйкера з боку турецького Галатасарая.

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