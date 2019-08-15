Кваліфікація Ліги Європи: нетиповий "хет-трик" Дебелка несподівано вивів Ригу до фіналу плей-офф, Спартак пройшов Тун

У четвер відбуваються матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

ГІК – Рига – 2:2 (перший поєдинок – 1:1)

Голи: П. Форселл, 5, Дебелко, 69 (автогол) – Дебелко, 62, 80

Нереалізований пенальті: Рафінья, 5 (ГІК)

Динамо Тбілісі – Фейєнорд – 1:1 (0:4)

Голи: Шенгелія, 52 – Боттегін, 57

Спартак Москва – Тун – 2:1 (3:2)

Голи: Понсе, 52, Шюррле, 58 – Гларнер, 7

БАТЕ – Сараєво – 0:0 (2:1)

Шахтар Солігорськ – Торіно – 1:1 (0:5)

Голи: Януш, 90+1 (пенальті) – Дзадза, 80

Бней-Єгуда – Нефтчі – 2:1 (2:2)

Голи: Ян, 15, Тамбі, 66 – Махмудов, 90+3 (пенальті)

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Чемпіон Латвії несподівано зумів добитися потрібного результату в Гельсінкі. Рига пропустила першою на старті поєдинку, але в другому таймі українець Роман Дебелко забив фінам двічі й допоміг балтійцям вийти до наступного етапу кваліфікації.Не завадив цьому навіть забитий м'яч екс-форварда Карпат у власні ворота. Через більшу кількість голів на виїзді далі йдуть рижани.

Тбіліське Динамо, за яке більшу частину матчу відіграв українець Михайло Шишка, втримало домашню нічию із Фейєнордом. На гол грузина Левана Шенгелії роттердамці відповіли влучним ударом Боттегіна після подачі кутового. Ця нічия, однак, нічого не означає – у першому матчі Фейє розтрощив "динамівців" із рахунком 4:0.

Сподівання на підсумковий успіх мав швейцарський Тун. Штефан Гларнер забив Спартаку класним ударом у дев'ятку вже на 7-й хвилині поєдинку, та на старті другого тайму москвичі забили двічі. Спочатку Есекієль Понсе добре зіграв на добиванні, а потім чемпіон світу-2014 Андре Шюррле замкнув простріл Мірзова з лівого флангу.

Два представники Білорусі звели свої матчі до нічиїх. Та якщо БАТЕ "нулів" удома вистачило для того, щоб пройти Сараєво, то солігорський Шахтар без українців (Прийма та Татарков не потрапили до заявки), хоч і вирвав нічию з Торіно на останніх хвилинах, але не мав шансів ще після виїзних 0:5.

Вихованець київського Динамо Кирило Петров відіграв увесь матч за бакинський Нефтчі, але не допоміг азербайджанському гранду здолати Бней-Єгуду. Ізраїльтяни повели 2:0 на 66-й хвилині після голів Яна і Тамбі, але Махмудов скоротив відрив у рахунку з пенальті занадто пізно, щоб гості могли сподіватися хоча б на овертайм.

Усі результати ігрового дня можна переглянути в матч-центрі