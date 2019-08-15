Україна – Нігерія: африканці оголосили заявку на товариський поєдинок

Федерація футболу Нігерії опублікувала список гравців, викликаних на товариський матч проти збірної України.

10 вересня – за 3 дні після матчу проти Литви у відборі до Євро-2020 – збірна України зіграє контрольний матч проти Нігерії, яка посіла 3 місце на КАН-2019. Як раніше анонсував очільник УАФ Андрій Павелко, цей матч пройде у Дніпрі.

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Заявка збірної Нігерії:

Воротарі: Ікечукву Езенва, Францис Узохо, Мадука Окою

Захисники: Кеннет Омеруо, Леон Балогун, Вільям Еконг, Тайрон Ебуехі, Ола Айна, Чідозі Авазьєм, Семі Аджайє, Джамілу Коллінз

Півзахисники: Вілфред Ндіді, Огенекаро Етебо, Алекс Івобі, Келечі Іхеаначо, Джої Арібо

Нападники: Ахмед Муса, Самуель Калу, Мозес Сімон, Генрі Оньекуру, Пол Онуачу, Самуель Чуквуезе, Віктор Осімхен

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