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Михайличенко – черговий тренер Динамо, який кілька разів очолював команду: до рекорду ще дуже далеко

21:00 828 Читать на русском
Михайличенко – черговий тренер Динамо, який кілька разів очолював команду: до рекорду ще дуже далеко
Олексій Михайличенко – новий тренер Динамо / ФК Динамо

Олексій Михайличенко – далеко не перший наставник Динамо, який неодноразово обіймав посаду головного тренера київського клубу. "Футбол 24" пригадує всі випадки повернень тренерів до лав "біло-синіх".

Олексій Михайличенко офіційно очолив Динамо, замінивши на посаді головного тренера Олександра Хацкевича. 45-річному білорусу прогнозовано не пробачили третього поспіль провалу у вигляді невиходу в груповий етап Ліги чемпіонів – Ігор Суркіс вирішив припинити співпрацю з Хацкевичем попри лише нещодавно продовжений контракт.

Яких успіхів досягне Михайличенко на чолі Динамо?

Михайличенко, який останніми роками працював спортивним директором Динамо, раніше вже очолював команду з 2002 по 2004 рік. До слова, 56-річний Олексій Олександрович може похвалитися вагомими успіхами – він двічі привів команду до чемпіонства, а також здобув Кубок та Суперкубок України. Цікаво, що відставка Михайличенка у 2004-му році нагадує ситуацію Хацкевича – він покинув Динамо після поразки від Трабзонспора в кваліфікації Ліги чемпіонів (щоправда, після першого поєдинку в Києві, на матч-відповідь команду вивів Йожеф Сабо).

В історії Динамо Михайличенко став 8-м тренером, який після відставки згодом повертався на свою посаду (враховуються як повноцінні тренери, так і виконувачі обов'язків). Саме він може похвалитися найдовшою паузою у роботі в клубі, адже з моменту його відходу з посади наставника до сьогоднішнього призначення минуло 15 років – жоден інший тренер "біло-синіх" не повертався до роботи після настільки довгої паузи.

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Безумовно, найуспішнішим тренером Динамо серед тих, хто повертався в команду, був Валерій Васильович Лобановський. Кожний період роботи легендарного наставника був ознаменований значними успіхами – Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА-1975, Кубок Кубків-1986, півфінал Ліги чемпіонів 1998/99. Про всі виграні внутрішні трофеї годі й казати – всього під керівництвом Лобановського Динамо здобуло 8 чемпіонств СРСР, 6 Кубків СРСР, а також 5 чемпіонських титулів та 3 Кубка України. Як бачимо, Лобановський двічі повертався у київський клуб – у 1984-му та 1997-му році.

Абсолютним рекордсменом за кількістю приходів у Динамо є Йожеф Сабо, який очолював "біло-синіх" одразу 5 разів. За час роботи в Києві Йожеф Йожефович виграв один чемпіонат та двічі – Кубок України. При цьому варто додати, що перший період Сабо в Динамо тривав "аж" 4 матчі, а останній – лише місяць (саме тоді у тренера почалися проблеми зі здоров'ям, через які він припинив роботу).

Ігор Суркіс вирішив дати Олексієві Михайличенку ще один шанс на тренерській лаві. Чи вгадає президент Динамо з цим призначенням – покаже час. Перший поєдинок під керівництвом Михайличенка кияни проведуть 24 серпня проти Олімпіка.

Всі наставники Динамо, які кілька разів працювали головним тренером "біло-синіх":

1. Михайло Бутусов (1941, 1947);

2. Олег Ошенков (1951-1956, 1959);

3. Віктор Терентьєв (1963, 1970);

4. Валерій Лобановський (1973-1982, 1984-1990, 1997-2002);

5. Йожеф Сабо (1992, 1994, 1995/96, 2004/05, 2007);

6. Олег Лужний (ВО головного тренера, 2007, 2010);

7. Юрій Сьомін (2008/09, 2011/12);

8. Олексій Михайличенко (2002-2004, 2019-...).

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11:00
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Головне Динамо Динамо Йожеф Сабо Юрій Сьомін Юрій Сьомін Статті Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Олег Лужний Валерій Лобановський
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