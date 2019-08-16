Главные новости футбола 15 августа: Михайличенко возглавил Динамо, Заря прошла ЦСКА София, Мариуполь вылетел от АЗ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 августа.

Назначение Михайличенко

Алексей Михайличенко стал главным тренером киевского Динамо. Известный специалист подписал контракт с клубом на 2 сезона и стал очередным тренером Динамо, который несколько раз возглавлял команду. Вадим Евтушенко станет помощником Михайличенко в тренерском штабе киевлян.

Лига Европы

Луганская Заря минимально переиграла ЦСКА София, прорвавшись в плей-офф квалификации Лиги Европы – видео гола и обзор матча 3-го раунда квалификации турнира.

В свою очередь Мариуполь разгромно проиграл АЗ и вылетел из Лиги Европы – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

В других матчах отчетного раунда "хет-трик" Дебелко вывел Ригу в плей-офф, Григорчук вновь триумфовал, а Заря узнала следующего соперника.

Другие топ-события

Лионель Месси пропустит 1 тур Ла Лиги, а также вместе с Роналду и ван Дейком претендует на награду игрока сезона 2018/19 от УЕФА.

Николай Шапаренко стал трансферной целью Црвены Звезды, а Роман Яремчук может перейти в Лацио еще этим летом.

Нигерия объявила заявку на товарищеский поединок против сборной Украины, а также неправильно изобразила украинский флаг, анонсируя спарринг.