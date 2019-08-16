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Главные новости футбола 15 августа: Михайличенко возглавил Динамо, Заря прошла ЦСКА София, Мариуполь вылетел от АЗ

07:00 53 Читати українською
Главные новости футбола 15 августа: Михайличенко возглавил Динамо, Заря прошла ЦСКА София, Мариуполь вылетел от АЗ
Алексей Михайличенко / фото А. Попова

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 августа.

Назначение Михайличенко

Алексей Михайличенко стал главным тренером киевского Динамо. Известный специалист подписал контракт с клубом на 2 сезона и стал очередным тренером Динамо, который несколько раз возглавлял команду. Вадим Евтушенко станет помощником Михайличенко в тренерском штабе киевлян.

Лига Европы

Луганская Заря минимально переиграла ЦСКА София, прорвавшись в плей-офф квалификации Лиги Европы – видео гола и обзор матча 3-го раунда квалификации турнира.

В свою очередь Мариуполь разгромно проиграл АЗ и вылетел из Лиги Европы – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

В других матчах отчетного раунда "хет-трик" Дебелко вывел Ригу в плей-офф, Григорчук вновь триумфовал, а Заря узнала следующего соперника.

Другие топ-события

Лионель Месси пропустит 1 тур Ла Лиги, а также вместе с Роналду и ван Дейком претендует на награду игрока сезона 2018/19 от УЕФА.

Николай Шапаренко стал трансферной целью Црвены Звезды, а Роман Яремчук может перейти в Лацио еще этим летом.

Нигерия объявила заявку на товарищеский поединок против сборной Украины, а также неправильно изобразила украинский флаг, анонсируя спарринг.

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Квалификация Лиги Европы: "хет-трик" Дебелко вывел Ригу в плей-офф, Григорчук вновь триумфовал, Заря узнала соперника
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