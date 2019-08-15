Маріуполь розгромно програв АЗ та вилетів з Ліги Європи

АЗ переміг Маріуполь в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція АЗ – Маріуполь розпочався о 21:30. В першому поєдинку в Одесі команди розійшлися нульовою нічиєю – героїчні сейви Рустама Худжамова дозволили команді Олександра Бабича зберегти шанси на вихід у раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Для проходу до наступної стадії приазовців влаштовувала як перемога, так і результативна нічия, тоді як поразка означала завершення єврокубкової кампанії Маріуполя вже на першій стадії.

АЗ – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

До слова, поєдинок було перенесено з Алкмаара в Гаагу через значні руйнування на домашній арені АЗ.

У чемпіонаті України Маріуполь посідає 7 місце після 3-х турів, тоді як АЗ лідирує у першості Нідерландів – лише команда Арне Слота разом з Утрехтом зуміли набрати 6 очок у двох стартових турах. Зазначимо, що АЗ у 5-ти офіційних матчах сезону ще не пропускав у власні ворота.

АЗ – Маріуполь – відео голів

Олександр Бабич максимально наситив лінію оборони – у старті Маріуполя вийшло одразу 5 номінальних захисників: Полегенько, Чоботенко, Яворський, Биков та Кирюханцев (останній часто діяв по всій лівій бровці). Наставник АЗ Арне Слот випустив абсолютно такий же склад, як у першому матчі.

АЗ з перших хвилин матчу затиснув гостей на їхній половині поля. Господарі більше контролювали м'яч, але це не призводило до серйозних загострень біля воріт Рустама Худжамова. На 7-й хвилині Ідріссі увірвався у штрафний майданчик та пробив – захисники заблокували. Стенгс подав зі штрафного – голкіпер Маріуполя вперше вступив у гру, вибивши м'яч подалі від воріт.

На 13-й хвилині Маріуполь провів першу повноцінну атаку. Кирюханцев на лівому фланзі класно накрутив двох опонентів та заробив право на штрафний удар. Владислав Вакула подав доволі гостро, але м'яч залишив межі поля від гравців гостей. АЗ відповів потужним пострілом Мідтше, який у шикарному підкаті заблокував Мішньов. Захист Маріуполя в дебюті матчу подобався – українська команда доволі впевнено витримувала тиск опонента та не дозволяла господарям створювати реальні моменти для взяття воріт.

Втім, АЗ відкрив рахунок, реалізувавши перший же серйозний момент. Свенссон з правого флангу виконав шикарний пас у штрафний майданчик на Стенгса, який ефектним ударом в дотик вразив дальній кут воріт Худжамова. 1:0 на користь господарів – екстра-таймів вже точно не буде. Відзначимо позиційний провал на лівому фланзі та в опорній зоні приазовців. План Бабича "не пропустити" не спрацював вже на 20-й хвилині гри.

Чурко у штрафному майданчику АЗ спробував обіграти суперника та просив пенальті за гру рукою. Польський рефері Бартош Франковскі залишився незворушним, призначивши лише удар від воріт. Після забитого м'яча АЗ дещо заспокоївся, перейшовши на спокійний контроль гри переважно у центру поля. Гості вирівняли статистику володіння м'ячем, але про якісь серйозні нагоди біля воріт Бізота говорити не доводилося.

На 40-й хвилині Кирюханцев знову ефектно накрутив двох суперників на лівому фланзі та заробив як стандарт, так і жовту для Свенссона. Вакула пробив з гострого кута – голкіпер вибив м'яч. Є перший удар підопічних Бабича у площину воріт АЗ.

Незадовго до перерви Маріуполь пропустив вдруге. Після серії відскоків м'яч опинився у Стенгса, той відкинув на Аувеяна. Удар з лінії штрафного в дальній кут був блискучим – 2:0 після першого тайму.

Вже по перерві Бабич спробував підсилити атаку, випустивши Віктора Корнієнка замість Олексія Бикова. Початок другого тайму нічим не відрізнявся від першої половини гри – господарі впевнено контролювали хід поєдинку, який складався для них дуже вдало. На 56-й хвилині Федорчук закинув на Чурка, той класно пробив з льоту в дальній кут – Бізот врятував команду! Перший реальний момент української команди в матчі. Відступати нікуди – потрібно було забивати щонайменше двічі. У АЗ пробив Аувеян – поруч зі стійкою. Худжамов начебто контролював, але міг бути і третій гол. Після ще одного дальнього пострілу м'яч прилетів у руки голкіперу гостей.

63-тя хвилина – 3:0. Після подачі кутового у виконанні того ж Стенгса Вюйтенс головою з кількох метрів розстріляв Худжамова. Без шансів для українського голкіпера. Доля матчу та протистояння загалом, по суті, була вирішена.

Маріуполь спробував відповісти ударом Чурка. Хавбек влучив захиснику в корпус та просив пенальті – дарма, гри рукою там і близько не було. На 75-й АЗ міг забивати четвертий, розігравши ефектну атаку, але в останню мить захисник встиг вибити м'яч. Команда Бабича відповіла неточним ударом Яворського після розіграшу кутового. Кащук, який вийшов на заміну, впав після контакту із суперником – польський арбітр знову справедливо проігнорував падіння українця. На останніх хвилинах АЗ міг забивати ще, проте у цьому епізоді приазовцям відверто пощастило.

Тут пощастило, а в наступному епізоді замість АЗ все зробили самі гості. Яворський класно замкнув простріл з флангу, вразивши власні ворота. 4:0 – справедлива перемога АЗ, який не пропускає у власні ворота вже 6 -й матч на старті сезону.

Маріуполь цілком логічно припиняє виступи у єврокубках та зосередиться лише на чемпіонаті та Кубку України. Минулого року приазовці зуміли подолати один раунд Ліги Європи, пройшовши Юргорден, а от цього року не склалося. АЗ був сильнішим в обох матчах та заслужено пройшов у раунд плей-офф кваліфікації ЛЄ.

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