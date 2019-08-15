Мессі, Роналду та ван Дейк – претенденти на нагороду гравця сезону 2018/19 від УЄФА

УЄФА оприлюднив трійку номінантів на гравця сезону 2018/19.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, форвард Ювентуса Кріштіану Роналду та форвард Барселони Ліонель Мессі претендують на нагороду найкращому гравцю сезону 2018/19 від УЄФА, інформує офіційний сайт організації.

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Окрім них, до десятки номінантів потрапили гравці Ліверпуля Аліссон, Садьйо Мане та Мохаммед Салах, екс-гравець Челсі Еден Азар, колишні гравці Аяксу Френкі де Йонг та Маттейс Де Лігт та вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг, але вони були відсіяні за результатами голосування.

Переможця оголосять 29 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

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