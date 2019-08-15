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Мессі, Роналду та ван Дейк – претенденти на нагороду гравця сезону 2018/19 від УЄФА

16:23 218 Читать на русском
Мессі, Роналду та ван Дейк – претенденти на нагороду гравця сезону 2018/19 від УЄФА
Роналду, ван Дейк та Мессі / офіційний сайт УЄФА

УЄФА оприлюднив трійку номінантів на гравця сезону 2018/19.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, форвард Ювентуса Кріштіану Роналду та форвард Барселони Ліонель Мессі претендують на нагороду найкращому гравцю сезону 2018/19 від УЄФА, інформує офіційний сайт організації.

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Окрім них, до десятки номінантів потрапили гравці Ліверпуля Аліссон, Садьйо Мане та Мохаммед Салах, екс-гравець Челсі Еден Азар, колишні гравці Аяксу Френкі де Йонг та Маттейс Де Лігт та вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг, але вони були відсіяні за результатами голосування.

Переможця оголосять 29 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

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Теги
Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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