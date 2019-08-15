Федерація футболу Нігерії неправильно зобразила прапор України, анонсуючи товариський матч

Неприємний інцидент трапився під час оголошення заявки збірної Нігерії на матч проти України.

Прес-служба африканської збірної опублікувала список гравців, які будуть викликані на поєдинок проти команди Андрія Шевченка. Однак нігерійці використали неправильне зображення прапора України. На ілюстрації зверху жовтий колір замість синього.

Україна – Нігерія: африканці оголосили заявку на товариський поєдинок

Нагадаємо, 10 вересня – за 3 дні після матчу проти Литви у відборі до Євро-2020 – збірна України зіграє контрольний матч проти Нігерії, яка посіла 3 місце на КАН-2019. Як раніше анонсував очільник УАФ Андрій Павелко, цей матч пройде у Дніпрі.