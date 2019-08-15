Федерація футболу Нігерії неправильно зобразила прапор України, анонсуючи товариський матч

Збірна України — 13:00 457
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Україна – Нігерія: африканці оголосили заявку на товариський поєдинок
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"Я не вірю у Заварова та Михайличенка": вболівальники Динамо про фіаско з Брюгге, відставку Хацкевича та нового тренераУкраїна — 11:00 5987
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"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛАнглія — 09:00 6637
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АЗ – Маріуполь: анонс матчу кваліфікації Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:30 2660
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Зоря – ЦСКА Софія: анонс матчу кваліфікації Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 4655