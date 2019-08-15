toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ЦСКА СОФІЯ АЗ - МАРІУПОЛЬ

АЗ – Маріуполь – відео гола

21:57 1006 Читать на русском
АЗ – Маріуполь – відео гола
АЗ – Маріуполь – відео гола

АЗ приймає Маріуполь у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

20’ Келвін Стенгс
44’ Томас Аувеян
 
20’ Келвін Стенгс
44’ Томас Аувеян

Матч та онлайн-трансляція АЗ – Маріуполь розпочався о 21:30. В першому поєдинку в Одесі команди розійшлися нульовою нічиєю – героїчні сейви Рустама Худжамова дозволили команді Олександра Бабича зберегти шанси на вихід у раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Для проходу до наступної стадії приазовців влаштовує як перемога, так і результативна нічия, тоді як поразка означатиме завершення єврокубкової кампанії Маріуполя вже на першій стадії.

Кваліфікація Ліга Європи: нетиповий "хет-трик" Дебелка несподівано вивів Ригу до фіналу плей-офф, Спартак пройшов Тун

Нідерландці вийшли вперед на 20-ій хвилині – Келвін Стенгс отримав багато вільного простору у штрафному майданчику Маріуполя і спокійно пробив під дальню стійку – 1:0.

blog_ava
Зоря – ЦСКА Софія: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи
19:55
10589
Теги
Головне Ліга Європи Відеоновини Маріуполь Маріуполь АЗ - Маріуполь АЗ АЗ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Михайличенко – офіційно головний тренер Динамо
    Україна — 15:5822004 Михайличенко – офіційно головний тренер Динамо
23
год
:
28
хв
Атлетік
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук