АЗ – Маріуполь – відео гола

АЗ приймає Маріуполь у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

Матч та онлайн-трансляція АЗ – Маріуполь розпочався о 21:30. В першому поєдинку в Одесі команди розійшлися нульовою нічиєю – героїчні сейви Рустама Худжамова дозволили команді Олександра Бабича зберегти шанси на вихід у раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Для проходу до наступної стадії приазовців влаштовує як перемога, так і результативна нічия, тоді як поразка означатиме завершення єврокубкової кампанії Маріуполя вже на першій стадії.

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Нідерландці вийшли вперед на 20-ій хвилині – Келвін Стенгс отримав багато вільного простору у штрафному майданчику Маріуполя і спокійно пробив під дальню стійку – 1:0.