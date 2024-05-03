РБ Лейпциг та Хоффенхайм розійшлись миром у поєдинку 32-го туру Бундесліги. Читайте огляд матчу на "Футбол 24".

Після перемоги Борусії Д над ПСЖ у першому півфіналі Ліги чемпіонів Німеччина гарантувала участь одразу 5 клубів у найпрестижнішому європейському турнірі. Таким чином, вже відома п'ятірка, яка виступатиме в Лізі чемпіонів – залишилось визначитись, на яких місцях завершать клуби.

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РБ Лейпциг у п'ятничному матчі 32-го туру обіграв Хоффенхайм. Рахунок у зустрічі відкрив Беньямін Шешко наприкінці першого тайму, відгукнувшись та замкнувши навіс Раума з глибини. По перерві РБ Лейпциг залишився меншості – Хаві Сімонс отримав другу жовту на 72-й хвилині. Гра йшла до перемоги "биків", але Крамаріч на 90-й хвилині врятував нічию для Хоффенхайма.

Таким чином, РБ Лейпциг з 63 очками залишився четвертим, не зумівши випередити Штутгарт (64 бали). Хоффенхайм з 40 пунктами піднявся на сьоме місце.

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