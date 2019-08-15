Михайличенко підписав контракт з Динамо на 2 сезони, – журналіст

Новим головним тренером київського Динамо став Олексій Михайличенко.

Про домовленість між клубом та 56-річним фахівцем у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Кирило Крижановський.

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За інформацією джерела, Михайличенко підписав контракт за схемою 2+1. У тренерський штаб увійшли Вадим Євтушенко та Михайло Михайлов.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко вже очолював Динамо і виграв 2 чемпіонські титули у 2-х повноцінних сезонах. На початку свого третього сезону в команді він був звільнений за схожих обставин – поразка від Шахтаря на старті сезону і невдалий матч з Трабзонспором в кваліфікації Ліги чемпіонів (1:2).

Додамо, що з 2011-го року Олексій Олександрович працював футбольним директором клубу, потім був у тренерському штабі Олега Блохіна, тимчасово очолював команду, а з 2013-го року перейшов на посаду спортивного директора.

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