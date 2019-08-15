Євтушенко стане помічником Михайличенка в Динамо, – ЗМІ

Колишній нападник Динамо Вадим Євтушенко отримає посаду у новому тренерському штабі киян.

61-річний фахівець стане помічником нового головного тренера Динамо, яким, ймовірно, стане Олексій Михайличенко, повідомляє FC Dynamo Nation.

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За інформацією джерела, також розглядається варіант продовження співпраці з Михайлом Михайловим, який працював з воротарями в тренерському штабі Олександра Хацкевича.

Рішення про збереження місця в тренерському штабі іспанського фахівця Вісенте Гомеса поки не прийнято.

До слова, підтвердженням цієї інформації може слугувати заява генерального директора каналів Футбол1/2 Олександра Денисова, який повідомив, що один із експертів розпочне роботу тренера. Нагадаємо, Вадим Євтушенко працював на телеканалах.

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