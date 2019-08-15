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Шапаренко став трансферною ціллю Црвени Звезди – серби заманюють хавбека Лігою чемпіонів

15:25 1927 Читать на русском
Шапаренко став трансферною ціллю Црвени Звезди – серби заманюють хавбека Лігою чемпіонів
Микола Шапаренко / фото: ФК Динамо

Црвена Звезда планує зробити пропозицію Динамо щодо купівлі атакувального півзахисника Миколи Шапаренка.

Керівництво Црвени Звезди дізналося про проблеми Шапаренка в Динамо і рада директорів сербського клубу готова зробити пропозицію киянам в розмірі 4-х мільйонів євро, стверджує FC Dynamo Nation.

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У Белграді впевнені, що впораються з Янг Бойз у кваліфікації Ліги чемпіонів і участь в цьому турнірі буде привабливим варіантом для самого гравця. Зазначається, наставник Звезди Владан Мілоєвіч особисто хоче бачити Шапаренка в команді. Він вже кілька разів просив керівництво клубу провести переговори щодо оренди Миколи.

Раніше повідомлялося, що потенціал Шапаренка високо оцінюється керівництвом Динамо і з ним не планують розлучатися, зокрема і на правах оренди. У нинішньому сезоні в офіційних матчах за Динамо Микола ще не грав.

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Динамо Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко Црвена Звезда Црвена Звезда Трансфери Динамо Київ
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